Учёные: Борщ помогает сбросить лишние килограммы

Британские исследователи из Национального медицинского университета рассказали, что борщ помогает сбросить лишний вес. Всё дело в свёкле и томатах.Авторы исследования, Денис Мур и Эндрю Ригал, обратили внимание на то, что борщ отлично помогает сбрасывать лишний вес. Они провели исследование, в котором участвовала сотня женщин разных возрастных категорий. Каждая из них в течение месяца должна была есть борщ со свеклой и томатами 4 раза в неделю. Объём свёклы в борще тоже был регламентирован: 1 свёкла среднего размера на 2 порции супа. Никаких других изменений в рационе испытуемых не предполагалось.Через месяц каждая участница эксперимента потеряла лишний вес, причём 7 из них потеряли 10 килограммов. Почти половина девушек (47%) избавились от 2 до 5 килограммов, треть респондентов потеряла от 5 до 10 кг. Одна пятая испытуемых потеряла до 2 лишних килограммов. Секрет похудения с помощью борща в свекольном соке. Как выяснилось, он помогает терять значительный лишний вес без ограничений в питании и упорных тренировок...