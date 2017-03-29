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Наука

Астронавты Японии и США отправились в открытый космос

Астронавты Японии и США вышли в открытый космос с борта МКС. Марк Ванде Хай совершил свой четвёртый выход, а для Норисиге Канаи это стало дебютом.
Астронавты Японии и США отправились в открытый космос

После того, как все операции будут завершены, японец намерен рассказать о своих впечатлениях о нахождении за пределами международной космической станции. Астронавты занимались транспортировкой захватов манипуляторов Candarm 2. Официальный интернет-сайт NASA ведёт прямой эфир данного процесса. Захваты выступают в роли рук манипулятора. Такое оснащение работает на МКС уже на протяжении семнадцати лет. Сейчас вышеупомянутые захваты намерены модернизировать. В 2009 году на станцию прибыли запасные части к нынешнему аппарату.
За ходом процесса наблюдают коллеги из США и России...

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