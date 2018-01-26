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В США проведут запуск новых спутников Судного дня

CША намерены произвести запуск новых сверхчувствительных спутников. Они получат название, приуроченное Судному дню из-за своих технических особенностей и возможности не прерывать рабочий процесс во время ядерной войны.
В США проведут запуск новых спутников Судного дня


Речь идет о новых спутниках Судного дня поколения AEHF. Американские военные планируют совершить запуск как минимум двух специально разработанных сверхчувствительных приемников, которые смогут беспрепятственно вести прием-передачу информации в условиях ядерной войны. Это событие запланировано на 2019-2020 год.
Правительство США выделит для этой цели около 30 миллионов долларов. При наличии в атмосфере высокой концентрации электромагнитного излучения работа обычных космических спутников станет невозможной, и тут на помощь придут новые запущенные ранее спутники Судного дня. Таким образом, связь «космоса» с Белым домом не будет прервана ни при каких условиях, даже в случае наступления ядерной атаки...

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