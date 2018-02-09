Ученые выявили интересный факт о рыбах

400 миллионов лет прошло с трех пор, как древние рыбы вышли на сушу, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Grifonsoft.ru
Однако до сих пор ученые пытаются найти разгадку тому, что же заставило их выйти из воды и отрастить конечности, пригодные для ходьбы. По одной из версий, в древности наблюдались приливы, многократно превышающие по мощности современные. Это и стало причиной того, что некоторые подводные жители покинули прежний ареал обитания.
Согласно другой гипотезе, передвижение с помощью конечностей стало результатом адаптации в мелких водоемах, которые часто пересыхали, но были богаты растительной пищей. Если вернуться к океанским приливам, то можно предположить, что вода выбрасывала животных из океана или моря, а после отлива они оказывались запертыми в мелких лужах. Преимущество получал тот представитель древней фауны, который мог вернуться в море. Это, как правило, удавалось рыбам с очень мощными плавниками.
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