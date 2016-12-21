В ДНК человека выявлен необычный \"ген зомби\"

В Nature Communications появилась пугающая новость: умершие способны встать из могил и быть в состоянии, подобному зомби, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Планеты.
Эксперты из разных стран определили, что человеческие гены сохраняются и даже продолжают выполнять свои функции, они могут запустить процесс восстановления клеток.
Ученые полагают, что открытие в дальнейшем поможет в судебно-медицинских экспертизах. Для справки: гены — это участки ДНК, которые содержат программу развития.
Специалисты взяли образцы тканей за день после смерти людей и сравнили с клетками крови до гибели организма. Как оказалось, определенные гены продолжили функционировать. Примечательно, что некоторые активизировались только после отхода человека в иной мир. Скорее, это связано с остановкой подачи кислорода.
Читайте также: Ученые придумали новый способ предсказывать извержения вулканов
Биологи предполагают, что гены помогут выяснять время смерти человека во время следствия...