В ближайшие дни Европе и Америке угрожает полярный вихрь

Как отмечают ученые, над Арктикой образуется полярный вихрь, который распространится на территорию Америки и Европы. В результате некоторые европейские страны (преимущественно на западе и юге) и Канада погрузятся в мерзлоту, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Планеты.
Вихрь спровоцирует сильнейшие ветры и значительное понижение температуры. К такому выводу ученые пришли после компьютерного моделирования.
Первые климатические изменения будут наблюдаться в ближайшие дни. Похолодание продлится вплоть до десятых чисел марта. Вихрь, образованный в Арктике, разделится на две части: одна устремится к западной Канаде, а вторая — к материку Евразия.
Вихрь возник в стратосфере в результате внезапного потепления этого слоя атмосферы. Помимо ветров, причиной резкого похолодания станет также колебание атмосферного давления, которое будет сильно отрицательным.
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Помимо Канады, негативные изменения погоды почувствуют некоторые штаты Америки...