| | В ближайшие дни Европе и Америке угрожает полярный вихрь
Наука

В ближайшие дни Европе и Америке угрожает полярный вихрь

В ближайшие дни Европе и Америке угрожает полярный вихрь
Метеорологи предупреждают о серьёзной опасности природного явления.

Как отмечают ученые, над Арктикой образуется полярный вихрь, который распространится на территорию Америки и Европы. В результате некоторые европейские страны (преимущественно на западе и юге) и Канада погрузятся в мерзлоту, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Планеты.

Вихрь спровоцирует сильнейшие ветры и значительное понижение температуры. К такому выводу ученые пришли после компьютерного моделирования.

Первые климатические изменения будут наблюдаться в ближайшие дни. Похолодание продлится вплоть до десятых чисел марта. Вихрь, образованный в Арктике, разделится на две части: одна устремится к западной Канаде, а вторая — к материку Евразия.

Вихрь возник в стратосфере в результате внезапного потепления этого слоя атмосферы. Помимо ветров, причиной резкого похолодания станет также колебание атмосферного давления, которое будет сильно отрицательным.

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Помимо Канады, негативные изменения погоды почувствуют некоторые штаты Америки...

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