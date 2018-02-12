В Украине озвучили прогноз, когда может состояться обмен Сущенко и Сенцова

суббота, 17 февраля 2018, 08:20Поделитьсяпереглянути новину українськоюПредставитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга считает, что вероятность обмена украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова до президентских выборов в России, назначенных на 18 марта, составляет процентов 20.Об этом он заявил "Апострофу"."Почему речь может идти именно о Сущенко и Сенцове? Это же не мы определяем, а Кремль, кого бы передать Украине, чтобы сделать хороший имидж Кремлю. "Вот если этих двоих - геополитически у нас будет больше бонусов?" - думают они. Украина готова принять любого, это все наши граждане и мы за них будем бороться. А Кремль смотрит с точки зрения пиара", - сказал Чаплыга.По его словам, самое главное, чтобы стороны до выборов договорились хотя бы о дорожной карте, согласовали все механизмы передачи пленных и зафиксировали это.Вместе с тем, Чаплыга отметил, что то, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин начали напрямую вести переговоры, - это хороший знак. Те, кто осуждают Порошенко, что он вел переговоры, неправы. Пока в России есть наши граждане, надо делать все, чтобы их освободить, заявил он."Нельзя с агрессором вести переговоры? Пойдите скажите это родственникам тех, кто находится в российских тюрьмах. Не идет же речь о 20 наших людях. Там столько наших граждан! Которые уехали на заработки, а их обвинили, что они перевозили спайсы, хотя они просто курьеры. Если уехал на заработки в Россию - то уже не гражданин Украины? Глобус не изменить. У нас самая большая граница с Россией, мы обречены быть соседями" - подытожил Чаплыга.Больше читайте в материале "Апострофа": Разговор Порошенко и Путина: в Украине сделали громкое предположение.Разговор Порошенко и Путина: в Украине сделали громкое предположение...