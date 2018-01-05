В Черное море зашел ракетный эсминец США, ударивший \"Томагавками\" по Сирии: опубликованы фото

суббота, 17 февраля 2018, 07:57Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ пятницу, 16 февраля, американский ракетный эсминец "Росс" (USS Ross), ударивший "Томогавками" по сирийской военной базе в городе Хан-Шейхун в провинция Идлиб, вошел в акваторию Черного моря.Об этом говорится на странице Yoruk Is?k? в Twitter, отслеживающей движение военных кораблей.Так, эсминец направился в Черное море "для поддержки своих союзников".В настоящее время "Росс" движется вдоль западного побережья Черного моря, уточняет "Интерфакс". По сведениям агентства, на его борту находятся ракеты-перехватчики "Стандарт-2" и 56 крылатых ракет "Томагавк".Стоит отметить, что 7 апреля 2017 года с эсминцев "Росс" и "Портер" (USS Porter) по распоряжению президента США Дональда Трампа были выпущены около 60 ракет "Томагавк" в Сирии. Трамп назвал удар ответом на применение сирийскими властями химического оружия при атаке на город в провинции Идлиб.Как сообщал "Апостроф", 31 января в Черное море вошел эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan (D37)...