В оккупированном Крыму в жутком ДТП погибло четверо детей: опубликованы фото и видео с места аварии

суббота, 17 февраля 2018, 07:36Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ пятницу, 16 февраля, на автотрассе Феодосия - Керчь (оккупированный Российской Федерацией Крым) столкнулись три большегрузных автомобиля и "Жигули", ВАЗ-2105, в результате чего погибло семь человек, четверо из которых - дети.Об этом сообщает так называемое Министерство чрезвычайных ситуаций оккупационных властей Крыма.Отмечается, что ДТП произошло возле села Ленинское около 20:00.Так, по словам очевидцев, "Жигули" во время обгона большегрузного автомобиля зацепили его и вылетели под грузовик на встречной полосе. После столкновения грузовые автомобили загорелись. Участником ДТП из-за плохой видимости стал еще один грузовик.Во время аварии пострадали женщина и водитель одного из грузовиков. Их с тяжелыми травмами госпитализировали в местную больницу.Как уточняют "РИА Новости", в легковом автомобиле находились шесть человек, все они погибли. Седьмой жертвой стал сгоревший в кабине одного из грузовиков водитель.Фото: 82.mchs.gov.ruКак сообщал "Апостроф", 16 февраля на улице Елены Телиги в направлении Петровки в Киеве произошло серьезное ДТП с маршрутками, пострадали 15 человек.Кроме того, в Вышгороде Киевской области на повороте с трассы в город возле моста произошло жуткое ДТП с маршруткой...