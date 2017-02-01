| | В оккупированном Крыму в жутком ДТП погибло четверо детей: опубликованы фото и видео с места аварии
Социум

В оккупированном Крыму в жутком ДТП погибло четверо детей: опубликованы фото и видео с места аварии

суббота, 17 февраля 2018, 07:36
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В пятницу, 16 февраля, на автотрассе Феодосия - Керчь (оккупированный Российской Федерацией Крым) столкнулись три большегрузных автомобиля и "Жигули", ВАЗ-2105, в результате чего погибло семь человек, четверо из которых - дети.
Об этом сообщает так называемое Министерство чрезвычайных ситуаций оккупационных властей Крыма.
Отмечается, что ДТП произошло возле села Ленинское около 20:00.
Так, по словам очевидцев, "Жигули" во время обгона большегрузного автомобиля зацепили его и вылетели под грузовик на встречной полосе. После столкновения грузовые автомобили загорелись. Участником ДТП из-за плохой видимости стал еще один грузовик.
Во время аварии пострадали женщина и водитель одного из грузовиков. Их с тяжелыми травмами госпитализировали в местную больницу.
Как уточняют "РИА Новости", в легковом автомобиле находились шесть человек, все они погибли. Седьмой жертвой стал сгоревший в кабине одного из грузовиков водитель.
В оккупированном Крыму в жутком ДТП погибло четверо детей: опубликованы фото и видео с места аварии

В оккупированном Крыму в жутком ДТП погибло четверо детей: опубликованы фото и видео с места аварии

В оккупированном Крыму в жутком ДТП погибло четверо детей: опубликованы фото и видео с места аварии

В оккупированном Крыму в жутком ДТП погибло четверо детей: опубликованы фото и видео с места аварии

Фото: 82.mchs.gov.ru
Как сообщал "Апостроф", 16 февраля на улице Елены Телиги в направлении Петровки в Киеве произошло серьезное ДТП с маршрутками, пострадали 15 человек.
Кроме того, в Вышгороде Киевской области на повороте с трассы в город возле моста произошло жуткое ДТП с маршруткой...

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