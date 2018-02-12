| | На Донбассе снова неспокойно: штаб озвучил потери АТО
Социум

На Донбассе снова неспокойно: штаб озвучил потери АТО

суббота, 17 февраля 2018, 07:15
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего ранен один украинский военный, еще один получил боевую травму.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что боевики незаконных вооруженных формирований применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями.
"На Луганском направлении основная враждебная активность состоялась в районе Светлодарской дуги. Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому", - сказано в сообщении.
Кроме того, из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского. На других участках противник нарушал перемирие у Железного, Малинового и Новоалександровки.
"На Донецком направлении, еще в светлое время суток, захватчики провоцировали украинских воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука", - добавили в штабе.
На Донбассе снова неспокойно: штаб озвучил потери АТО

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине рассказали, кто может заставить Путина прекратить войну на Донбассе.
Больше читайте в материале "Апострофа": Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной - журналист...

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