| | Шапки Януковича пригодились: в сети подняли на смех свежее фото из оккупированного Луганска
Социум

Шапки Януковича пригодились: в сети подняли на смех свежее фото из оккупированного Луганска

суббота, 17 февраля 2018, 05:22
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В подконтрольном боевикам "ЛНР" Луганске 14 февраля странно отметили 75-ю годовщину освобождения города от нацистской Германии.
Фото с мероприятия опубликовал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.
В Луганске отмечали годовщину освобождения города от немцев. СБУшник Пасечник держал красный флаг, а подчиненные падали перед ним на колени.
Ахахаха, и ведь они не прикалываются, это все всерьез pic.twitter.com/4TcvquyzOv — Денис Казанський (@den_kazansky) 15 февраля 2018 г.
"А где они такие шапки берут? Я уже лет 30 таких не видел - Данєцкий запас шапок Віктора Фьодрича пригодивсь :)", "Шапку подарили северокорейские товарищи", - комментируют публикацию пользователи соцсети.
Напомним, Леонид Пасечник занимает "должность" под названием "исполняющий обязанности главы ЛНР". С 1993 по декабрь 2013 года работал в СБУ, уволился в звании полковника. Занимал должность начальника подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ в Луганской области. Стал известен задержанием в августе 2006 года крупной партии контрабанды на КПП "Изварино". В 2007 году за свои профессиональные успехи был удостоен медали "За военную службу Украине".
Как сообщал "Апостроф", недавно главарь "ДНР" Александр Захарченко на митинге по случаю 100-летия со дня провозглашения Донецко-Криворожской республики пригрозился захватом новых территорий Украины...

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