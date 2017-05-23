Как минимум один отвоевался: в сети рассказали о новых потерях боевиков ДНР в районе Светлодарской дуги

суббота, 17 февраля 2018, 20:09Поделитьсяпереглянути новину українськоюБоевики террористической ДНР понесли потери в ходе боевого столкновения в районе Светлодарской дуги на Донбассе.Об этом в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.По его словам, в последнее время на указанном направлении отмечается активизация противников сил АТО."Пришлось неизвестной "Третьей силе" подключаться. В результате у 7-й Отдельной мотострелковой бригады ДНР, один террорист отвоевался навсегда, несколько человек в лежачем положении попали к медиками - один из лежачих скорее всего последует за первым, так как с ним все очень и очень печально. Его состояние в современной медицине не "не чиниться", - сообщает Мысягин.Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация о захвате силами АТО оружия боевиков в районе Светлодарской дуги...