Жительница Тулы нашла кота в мешке

16 февраля жительница города Тулы вместе с мужем выгуливали своего пса в Пролетарском районе. Проходя около Новомедвенского шоссе на пустыре, семья обратила внимание на строительный мешок. В нем был обнаружен кот.От сильного стресса бедное животное не удалось достать из мешка, так как он был очень агрессивен. Девушка, нашедшая бедное животное, вытащила его из сугроба и обустроила небольшое, утепленное одеялом спальное место. Местные жители возмущены таким бесчеловечным поступком своих земляков.После того как девушка обнародовала данный инцидент, ей на почту пришло письмо, в котором предположительно описано первоначальное место жительства кота. Также девушка, написавшая письмо, рассказала, что, возможно, содеянное является делом рук ее соседей. Однако точно определить, кто совершил такой бесчеловечный поступок, определить не удалось...