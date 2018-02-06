Путешественник назвал причину, почему до 30 лет нельзя ездить по миру

Американский путешественник и писатель Брайан Робертс рассказал молодому поколению, почему им не стоит отправляться исследовать мир до того, как им исполнится 30 лет.По мнению Робертса, современная молодёжь, полная жажды путешествий, представляет нешуточную угрозу для мировой экономики. На примере опроса американцев в 2016 году мужчина показал, что жизнь в социальных сетях мотивирует 70% молодых людей как можно скорее начать путешествовать. В силу возраста, деньги им дают родители, снимая их со своих банковских счетов.Кроме того, взрослея в дороге, эти люди не имеют ничего, к чему могли бы вернуться: ни работы, ни сбережений, даже жилья, а иногда и друзей «на месте». Поэтому они продолжают путешествовать и не находят себя как личность. Конечно, есть случаи, когда во время поездки у некоторых зарождаются «мобильные» бизнес-идеи, но это редкость. В итоге, к своим 30 годам они остаются почти одни без ясного будущего. И обязательно неработающий гражданин без стабильной жизни – большой удар по экономике любого государства...