Путешественник назвал причину, почему до 30 лет нельзя ездить по миру

По мнению Робертса, современная молодёжь, полная жажды путешествий, представляет нешуточную угрозу для мировой экономики. На примере опроса американцев в 2016 году мужчина показал, что жизнь в социальных сетях мотивирует 70% молодых людей как можно скорее начать путешествовать. В силу возраста, деньги им дают родители, снимая их со своих банковских счетов.
Кроме того, взрослея в дороге, эти люди не имеют ничего, к чему могли бы вернуться: ни работы, ни сбережений, даже жилья, а иногда и друзей «на месте». Поэтому они продолжают путешествовать и не находят себя как личность. Конечно, есть случаи, когда во время поездки у некоторых зарождаются «мобильные» бизнес-идеи, но это редкость. В итоге, к своим 30 годам они остаются почти одни без ясного будущего. И обязательно неработающий гражданин без стабильной жизни – большой удар по экономике любого государства...