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Социум

В Ростове-на-Дону определили самый грязный район

В Ростове-на-Дону администрация города совместно с руководителями коммунальных предприятий и представителями общественности подвели итоги всегородской проверки, проводившейся в рамках программы «Генеральная уборка». Был определен самый грязный район города, а именно Советский, где было обнаружено 265 стихийных свалок.
В Ростове-на-Дону определили самый грязный район

По итогам проверки будут сделаны соответствующие выводы, как административного плана с наказанием виновных и привлечением их к разным видам ответственности, так и хозяйственного, а именно намечены конкретные шаги к приведению города в порядок. По сообщению штаба, всего в Ростове-на-Дону зафиксировано 1338 стихийных свалок.
Впрочем, проверки проводились в течение всего прошлого года, в результате чего проводился ряд мероприятий по очистке дворов, мест отдыха и водоемов от мусора и отходов. По словам специалистов-экологов, в городе необходим постоянный мониторинг санитарного состояния с привлечением общественности. Об этом уже предупреждены главы районных администраций...

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