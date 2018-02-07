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Социум

В Воронеже рассказали о ПДД 91-летней давности

16 февраля 1927 года, то есть 91 год назад, на улицах Воронежа впервые стали действовать первые правила дорожного движения. Тогда городской совет подписал соответствующее постановление. О некоторых правилах того времени рассказали в современной воронежской автоинспекции. Оказалось, что некоторые из них действуют и до сих пор.
В Воронеже рассказали о ПДД 91-летней давности


 В автоинспекции города Воронежа рассказали, что легковые автомобили в 1927 году должны были передвигаться по улицам со скоростью не больше 15 вёрст в час, что эквивалентно 20 километрам в час, а грузовые автомобили ездили со скоростью всего 10 вёрст в час. Кроме этого, было запрещено ездить «наперегонки». В общественном транспорте, таком как автобусы и трамваи, не могли ездить горожане с тяжёлым багажом, милиционеры и красноармейцы с винтовками.
В Воронеже рассказали о ПДД 91-летней давности


 Также, чтобы кататься на велосипеде, его нужно было зарегистрировать и получить специальный номерной знак, который крепили под седлом. Извозчики же должны были подвозить людей, которые заболели, получили ушиб, умирающих или же просто пьяных.
Что касается пешеходов, то 91 год назад им запрещалось колоть на тротуарах дрова. Перегонять скот можно было только в период с 24 до 07:00 часов. Примечательно, что стадо не должно было превышать 30 голов.
Уточняется, что некоторые правила 90-летней давности используют и сейчас. Среди них обязательная регистрация автомобиля, движение по правой стороне дороги, обязательное обучение вождению и регулирование движения жезлом. ...

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