| | Участница ДТП с "пьяным мальчиком" обвинила в подлоге ГИБДД и суд
Социум

Участница ДТП с "пьяным мальчиком" обвинила в подлоге ГИБДД и суд

История с погибшим «пьяным мальчиком» продолжает развиваться. Женщина, которая совершила это ДТП, теперь имеет претензии к суду и полиции, обвиняя всех в наглом подлоге.
Участница ДТП с \"пьяным мальчиком\" обвинила в подлоге ГИБДД и суд


Расследование преступления на дороге, в результате которого погиб шестилетний мальчик в Балашихе, приобретает новый поворот. Длительное следствие, тяжелый суд, масса экспертиз и эксгумация привели к тому, что виновница смертельного ДТП все же оказалась под судом. Ее приговорили к трехлетнему заключению в колонии на поселении.
Тем не менее, она уже очень скоро окажется на свободе. Женщина, которая своими действиями оборвала жизнь мальчику, официально заявляет, что ее просто специально подставили. В настоящее время под ее обвинением в подлоге оказались сотрудники ГИБДД и суд. Изначально, анализы самого погибшего мальчика показали, что он был пьян в момент наезда. Спор дошел до того, что был назначен спектральный анализ...

Еще по теме

В Молдове повторилась подмосковная история с «пьяным мальчиком»

В Молдове повторилась подмосковная история с «пьяным мальчиком»

21-11-2017, 13:50
Читать
Авария с «пьяным» мальчиком в России получила неожиданное продолжение

Авария с «пьяным» мальчиком в России получила неожиданное продолжение

16-11-2017, 03:05
Читать
Во время ДТП с «пьяным» мальчиком водитель разговаривала по телефону

Во время ДТП с «пьяным» мальчиком водитель разговаривала по телефону

27-06-2017, 16:55
Читать
Эксперт не стал объяснять новые результаты в деле ДТП с

Эксперт не стал объяснять новые результаты в деле ДТП с "пьяным мальчиком ...

24-06-2017, 14:45
Читать
Свидетели ДТП с пьяным мальчиком пожаловались на угрозы - Русская планета

Свидетели ДТП с пьяным мальчиком пожаловались на угрозы - Русская планета

18-06-2017, 20:20
Читать
Погибший в аварии в Подмосковье шестилетний мальчик был пьяным

Погибший в аварии в Подмосковье шестилетний мальчик был пьяным

15-06-2017, 21:50
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail