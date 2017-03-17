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Мать погибшей в детсаду Новой Москвы девочки рассказала о ее состоянии за день до смерти

Мать погибшей в детсаду Новой Москвы девочки рассказала о состоянии дочери за день до смерти. Воспитанница детского сада "Белоснежка" неоднократно жаловалась на отношение воспитателей, а за день до гибели у нее начались головные боли.
Мать погибшей в детсаду Новой Москвы девочки рассказала о ее состоянии за день до смерти
Мать погибшей девочки рассказала, что в последнее время дочь приходила из детсада с синяками и ссадинами. За день до смерти малышка после посещения учреждения вернулась домой с ушибом на нижней губе. На следующий день девочка ушла в детсад и мать больше не видела ее живой. Отцу погибшей позвонили представители администрации учреждения и попросили срочно приехать.Когда мужчина прибыл в детский сад, ему сообщили, что его дочь умерла. По предварительным данным, причиной смерти девочки стала сердечная дисфункция. Воспитанница детсада "Белоснежка" умерла во время прогулки. Ее отсутствие заметили во время построения детей. Медики учреждения попытались оказать первую помощь ребенку, однако шансов выжить у малышки не оказалось...

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