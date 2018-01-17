Занялись сексом в прямом эфире при ребенке: девочку доставили в больницу

В Ярославле супруги занялись сексом на камеру в прямом эфире на кухне своей квартиры. Все это действо наблюдала их трехлетняя дочь. Правоохранительные органы заинтересовались поведением родителей. После визита в квартиру любителей "острых ощущений" девочку госпитализировали.В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей. Медики утверждают, что у девочки сложное психическое состояние, так как она неоднократно становилась свидетельницей сексуальных сцен родителей. Вчера ролик сексуальных игр взрослых на камеру попал в интернет. В ролике родители на кухне начали заниматься сексом, транслируя это в прямом эфире. В этот момент на кухне находился ребенок, у которого вскоре началась истерика.Правоохранители заинтересовались семьей и начали проверку. Пострадавшую от действий родителей девочку доставили в больницу. С ней будут работать психологи...