Казахстанец объявлен в розыск в Санкт-Петербурге

21-летнему Александру Махметовому, приехавшему в Северную столицу из Казахстана, заочно предъявлено обвинение, сообщает издание Фонтанка.ру. Пострадавшая от ножа на «Восстания» до сих пор в коме. Следствие ищет нападавшего.Как сообщили в пресс-службе в ГСУ Следственного комитета по городу 16 февраля, решается вопрос о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавшая до сих пор находится под присмотром врачей — в медикаментозной коме.Напомним, 8 февраля пара поссорилась на улице возле станции метро «Площадь Восстания».В ходе конфликта парень ударил спутницу ножом в шею. После, по словам очевидцев, злоумышленник побежал в сторону ТЦ «Галерея», кинулся на проезжую часть на красный свет, чуть не оказался под машиной, но все же успел скрыться. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)...