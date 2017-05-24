| | Казахстанец объявлен в розыск в Санкт-Петербурге
События

Казахстанец объявлен в розыск в Санкт-Петербурге

Казахстанец объявлен в розыск в Санкт-Петербурге
21-летнему Александру Махметовому, приехавшему в Северную столицу из Казахстана, заочно предъявлено обвинение, сообщает издание Фонтанка.ру. Пострадавшая от ножа на «Восстания» до сих пор в коме. Следствие ищет нападавшего.Как сообщили в пресс-службе в ГСУ Следственного комитета по городу 16 февраля, решается вопрос о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавшая до сих пор находится под присмотром врачей — в медикаментозной коме.Напомним, 8 февраля пара поссорилась на улице возле станции метро «Площадь Восстания».

В ходе конфликта парень ударил спутницу ножом в шею. После, по словам очевидцев, злоумышленник побежал в сторону ТЦ «Галерея», кинулся на проезжую часть на красный свет, чуть не оказался под машиной, но все же успел скрыться. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)...

Еще по теме

В Петербурге экстренно закрыли станцию метро

В Петербурге экстренно закрыли станцию метро "Площадь Восстания"

24-05-2017, 16:56
Читать
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: установлена личность преступника

Взрыв в метро Санкт-Петербурга: установлена личность преступника

5-04-2017, 00:40
Читать
Бомба на станции «Площадь Восстания» была спрятана в огнетушителе (ФОТО)

Бомба на станции «Площадь Восстания» была спрятана в огнетушителе (ФОТО)

3-04-2017, 22:55
Читать
Нападение пьяного пациента на фельдшера скорой произошло в Петербурге - Рус ...

Нападение пьяного пациента на фельдшера скорой произошло в Петербурге - Рус ...

16-02-2017, 14:22
Читать
В Петербурге предъявили обвинение подозреваемому в убийстве человека в метр ...

В Петербурге предъявили обвинение подозреваемому в убийстве человека в метр ...

11-01-2017, 13:26
Читать
Следователи задержали женщину, которая выкинула сына из окна: решается вопр ...

Следователи задержали женщину, которая выкинула сына из окна: решается вопр ...

5-08-2016, 12:00
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail