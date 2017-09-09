В Южно-Сахалинске самолет задел крылом столб

«Сегодня в 11.30 (03.30 мск) при маневрировании на перроне аэродрома “Южно-Сахалинск” воздушное судно авиакомпании “Аврора” DHC-8–200, двигаясь на тяге собственных двигателей, законцовкой крыла задело столб освещения, расположенный за пределами площади маневрирования», — говорится в сообщении.Следующий рейс по маршруту Южно-Сахалинск — Саппоро будет осуществлен на другом самолете.На месте инцидента работают оперативные службы аэропорта, представители авиакомпании и сотрудники инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.Авиакомпания не стала комментировать РИА Новости случившийся инцидент...