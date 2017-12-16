| | Гарсия стал обязательным претендентом на титул по версии WBC
Спорт

Гарсия стал обязательным претендентом на титул по версии WBC

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