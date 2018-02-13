Р–РёС‚РµР»СЊ Р РѕСЃС‚РѕРІР° СЃ РѕСЃРѕР±РѕР№ Р¶РµСЃС‚РѕРєРѕСЃС‚СЊСЋ РёР·Р±РёР» СЃРІРѕСЋ СЃРµСЃС‚СЂСѓ

РС‚Рѕ РїСЂРѕРёСЃС€РµСЃС‚РІРёРµ СЃР»СѓС‡РёР»РѕСЃСЊ РІ РћРєС‚СЏР±СЂСЊСЃРєРѕРј СЂР°Р№РѕРЅРµ РіРѕСЂРѕРґР° Р РѕСЃС‚РѕРІ, РїРµСЂРµРґ РІС‹С…РѕРґРЅС‹РјРё РґРЅСЏРјРё РІРµС‡РµСЂРѕРј, Р±СЂР°С‚ СЃ СЃРµСЃС‚СЂРѕР№ Р·Р° СѓР¶РёРЅРѕРј СЂР°СЃРїРёРІР°Р»Рё СЃРїРёСЂС‚РЅС‹Рµ РЅР°РїРёС‚РєРё Рё РїРѕСЃРєР°РЅРґР°Р»РёР»Рё РјРµР¶РґСѓ СЃРѕР±РѕР№. РњСѓР¶С‡РёРЅР° РЅРµ СЃРјРѕРі СЃРґРµСЂР¶Р°С‚СЊ РїРµСЂРµРїРѕР»РЅРёРІС€СѓСЋ РµРіРѕ Р°РіСЂРµСЃСЃРёСЋ Рё РЅР°РєРёРЅСѓР»СЃСЏ СЃ РєСѓР»Р°РєР°РјРё РЅР° СЃРµСЃС‚СЂСѓ. РџРѕСЃС‚СЂР°РґР°РІС€Р°СЏ РїРѕР»СѓС‡РёР»Р° РјРЅРѕР¶РµСЃС‚РІРѕ СѓРґР°СЂРѕРІ, РЅР°РЅРµСЃРµРЅРЅС‹С… РµР№ РЅРѕРіР°РјРё Рё СЂСѓРєР°РјРё РїРѕ РІСЃРµРјСѓ С‚РµР»Сѓ. РќР° С€СѓРј Рё РєСЂРёРєРё Р¶РµРЅС‰РёРЅС‹ РїСЂРёР±РµР¶Р°Р»Рё СЃРѕСЃРµРґРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РІРїРѕСЃР»РµРґСЃС‚РІРёРё Рё РІС‹Р·РІР°Р»Рё РїРѕР»РёС†РёСЋ. РњСѓР¶С‡РёРЅР° Р±С‹Р» Р°СЂРµСЃС‚РѕРІР°РЅ, Р° Р¶РµРЅС‰РёРЅСѓ РЅР° РєР°СЂРµС‚Рµ СЃРєРѕСЂРѕР№ РїРѕРјРѕС‰Рё, РІ Р±РµСЃСЃРѕР·РЅР°С‚РµР»СЊРЅРѕРј СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРё Рё СЃРѕ РјРЅРѕР¶РµСЃС‚РІРѕРј СѓС€РёР±РѕРІ, РїРµСЂРµР»РѕРјРѕРІ Рё СЃРѕС‚СЂСЏСЃРµРЅРёРµРј РјРѕР·РіР°, РѕС‚РїСЂР°РІРёР»Рё РІ РіРѕСЃРїРёС‚Р°Р»СЊ.
Р’ РґР°РЅРЅС‹Р№ РјРѕРјРµРЅС‚, РїРѕ С„Р°РєС‚Сѓ РїСЂРѕРёР·РѕС€РµРґС€РµРіРѕ РІРµРґРµС‚СЃСЏ СЂР°СЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёРµ. Р”РµР±РѕС€РёСЂ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ СЃРµР№С‡Р°СЃ РЅР°С…РѕРґРёС‚СЃСЏ РїРѕРґ Р°СЂРµСЃС‚РѕРј, РѕР¶РёРґР°РµС‚ РЅР°РєР°Р·Р°РЅРёСЏ, РµРіРѕ РѕРїСЂРµРґРµР»РёС‚ СЃСѓРґ.
РџРµР»Р°РіРµСЏ Р›РµР±РµРґРёРЅСЃРєР°СЏ...