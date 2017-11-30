| | На рынке внезапно рухнули цены на экшн-камеру Xiaomi MiJia 4K
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На рынке внезапно рухнули цены на экшн-камеру Xiaomi MiJia 4K

Экшн-камера MiJia 4K от известного китайского бренда Xiaomi заметно потеряла в цене. Несмотря на то, что девайс представили лишь полгода назад, его стоимость уже снизилась более, чем на 25%.
На рынке внезапно рухнули цены на экшн-камеру Xiaomi MiJia 4K


Сразу после выхода гаджет предлагали по цене $130 (примерно 7 400 рублей). Уже тогда многие говорили, что это лучшее решение на рынке по соотношению цена/качество. Теперь же стоимость девайса ещё больше снизилась, сделав MiJia 4K более привлекательной для покупателей. Цена на устройство в официальном магазине Xiaomi на площадке AliExpress составляет $96 или же 5 600 рублей.
Стоит отметить, что девайс способен писать ролики в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду или в формате Full HD с частотой 100 кадров в секунду. Автономности гаджета хватает на 3 часа записи.
Ранее мы писали, что российские цены iPhone X резко пошли вниз...

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