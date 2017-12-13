Алия Абельдинова: В Казахстане госслужащие могут читать намаз и ходить в мечеть

Вместе с тем, у госслужащих есть ограничения, они, например, не имеют права использовать свое служебное положение в интересах религиозных объединений, принуждать людей участвовать в их деятельности, быть членом РО. На сегодняшний день численность госслужащих в Казахстане составляет более 90 тысяч, и все они добровольно приняли на себя ограничения, отметила в эксклюзивном интервью Zakon.kz заместитель председателя Комитета по делам религий МДРГО РК Алия Абельдинова.— Алия Сапабековна, среди самых значимых поправок в закон о религии есть и регламентация поведения госслужащих и работников бюджетных организаций в религиозной сфере. Некоторые эксперты опасаются, что в силу предлагаемых поправок верующие граждане могут быть лишены равного доступа к государственной службе. Прокомментируйте, пожалуйста, этот вопрос.— Как всем известно, Министерством по делам религий и гражданского общества был разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», который сейчас находится на стадии обсуждения в Мажилисе Парламента РК.Действительно, данным проектом предполагается некоторая регламентация поведения государственных служащих в религиозной сфере. А если быть точными, то по согласованию с уполномоченным государственным органом по делам государственной службы предлагается следующая норма.Первое — не допускается использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах религиозных объединений. Второе — принуждать иных лиц к участию в деятельности религиозных объединений. Третье — быть инициатором создания, а также участником (членом) религиозного объединения.При этом следует отметить, что в утвержденном в 2015 году главой государства Этическом кодексе государственных служащих РК уже существует ряд ограничений, связанных с поведением в религиозной сфере. А именно, государственные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений; открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе и принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности общественных и религиозных объединений.В некоторых европейских странах (Франция, Германия) государственным служащим, включая преподавателей в государственных школах, также законодательно запрещается открыто носить религиозные символы и демонстрировать свою религиозную принадлежность.Цель данных изменений — созранение и укрепление светского характера системы государственного управления.Что касается религиозных убеждений государственных служащих, то в соответствии с Конституцией и законами страны они вправе исповедовать или не исповедовать любую религию, убеждения и идеологию, равно как и другие граждане Казахстана. Установление при поступлении на государственную службу какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам не допускается.— Казахи часто произносят слова «бисмилла», «ассаламу алейкум». Можно ли будет по новому закону за произнесение этих слов в рабочее время привлечь госслужащего к ответственности или уволить с государственной службы?— Любой здравомыслящий человек понимает всю абсурдность таких заявлений. Если мы внимательно рассмотрим текст поправок, то не найдем ни одной прямой или отсылочной нормы, регламентирующей использование данной или другой религиозной лексики. И такого рода заявления отдельных «экспертов», на мой взгляд, являются безосновательными.— Разрешается ли госслужащему читать на работе в рабочее время пятикратный намаз и посещать пятничные намазы в мечети?— В рабочее время и на рабочем месте не может. Согласно статьи 7 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» не допускается проведение (совершение) богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществление миссионерской деятельности на территории и в зданиях государственных органов и организаций. Но в свободное от работы время государственный служащий вправе читать намаз или ходить в мечеть, участвовать в религиозных обрядах.В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, временем отдыха считается время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Это — перерыв для приема пищи, выходные дни, праздничные дни и отпуска. Это нормальная практика и не понятно, почему она вызывает такой резонанс. Например, кто будет спорить с тем, что врач не может прервать операцию для чтения намаза, даже если он глубоко верующий человек, или машинист поезда остановить движение состава, или летчик пассажирского лайнера…— Может ли госслужащий в рабочее время отпроситься для участия, например, в похоронах с совершением религиозного обряда — жаназа?— Да, конечно, в этом не вижу никаких проблем. Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан работникам могут предоставляться социальные отпуска на определенный период в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми и иных социальных целей. Социальные отпуска представляются государственным служащим, как и другим категориям работающего населения, на основе заявления по ряду причин, в том числе рождение ребенка, смерть близких родственников.К сожалению, некоторые пользователи социальных сетей и так называемые эксперты, размышляя на тему смерти близких родственников государственных служащих и их участия в похоронных церемониях, позволяют себе некорректные высказывания и ироничный тон. На мой взгляд, данная стилистика не отвечает ни канонам религиозной этики, ни общечеловеческой морали.— В проекте закона есть поправка, согласно которой госслужащий не может быть членом религиозного объединения. Кто по закону является членом религиозного объединения? В частности, являются ли рядовые прихожане мечетей ДУМК членами религиозного объединения? Если нет — как это определено юридически? Если да — будет ли госслужащим запрещено посещать мечети? Прошу дать однозначный ответ.В действующем Законе «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» религиозное объединение определено как добровольное объединение граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в установленном законодательными актами РК порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных потребностей.Соответственно, членами религиозного объединения могут быть граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста, созывающие учредительное собрание (съезд, конференция), на котором принимаются решения о создании религиозного объединения, его наименовании, уставе и формируются его руководящие органы. Это четко прописано в статье 13 Закона.Что касается рядовых прихожан мечетей ДУМК, если они не отвечают вышеуказанным требованиям, то их нельзя считать инициаторами или участниками религиозного объединения. И, следовательно, ограничения на них не распространяются, государственные служащие вне рабочего времени могут посещать мечети и другие культовые сооружения в качестве рядовых прихожан.— Из этой же поправки прямо следует, что члены религиозного объединения не будут допускаться на госслужбу, поскольку госслужащий не может быть членом РО. Как это соотносится с пунктом 4 статьи 33 Конституции, где сказано, что граждане республики имеют равное право на доступ к государственной службе?— В данном случае никакого противоречия нет. Действительно, все граждане, кроме оговоренных законодательством ограничений по возрасту, здоровью и уровню образования имеют равный доступ к государственной службе. Это закреплено Конституцией.Религиозная принадлежность не может стать основанием для любой дискриминации и более того, граждане имеют право вовсе ее не указывать. Верующие люди, равно как и неверующие, могуть быть государственными служащими и исповедовать любую религию. Вместе с тем, в соответствии со статьей 8 Закона РК «О государственной службе Республики Казахстан», статус государственного служащего включает общие права, свободы и обязанности государственного служащего как гражданина Республики Казахстан с ограничениями, установленными законами РК, связанными с пребыванием на государственной службе, а также права, обязанности и ответственность, обусловленные особенностями государственной службы.Как мною уже было отмечено, ограничения касаются только в части использования служебного положения в интересах религиозных объединений; принуждения иных лиц к участию в деятельности религиозных объединений; инициирования или членства в религиозном объединении.На сегодняшний день численность государственных служащих составляет немногим более 90 тысяч, и все они добровольно принили на себя ограничения.Торгын Нурсеитова...