20 врачей претендуют на звание самого \"народного\" медика Новосибирской области

«Конкурс “Спасибо, доктор!” принципиально отличается от других профессиональных конкурсов тем, что здесь врача номинируют сами пациенты. Как правило, доктор и не знает, кто из больных выдвинул его кандидатуру, но, тем не менее, ему очень приятно».Вот и Нина Александрова гадает, кто сделал ей такой сюрприз. На маленькие шалости способен почти каждый ее пациент: Нина Викторовна — детский офтальмолог. Ее кабинет — храм терпения и внимания, ведь иногда диагноз надо поставить тому, кто о себе пока только гукает.Нина Александрова, врач-офтальмолог: «Мы работаем с детьми довербального возраста, которые еще не умеют разговаривать. Надо уметь по объективным данным сориентироваться, а иногда и доказать родителям, что уже в год, например, ребенку нужны очки. Бывают такие ситуации».Успокоить ребенка, разъяснить родителям — будто уметь говорить на двух разных языках. У Нины Викторовны получается.«Я с ней работаю уже 13 лет, 14-й год — с момента, как я пришла в отделение. Очень спокойная. Вот чтобы за 13 лет она хоть раз кричала и была грубой с пациентом — такого нет».«На меня оказало влияние мое детство, когда только доктор-офтальмолог защищал меня от родителей. Он говорил — не то что бы ребенок читать не хочет, а у него есть проблемы и его надо лечить. И мне это в свое время запало в душу».В очереди к доктору Александровой — ребятишки со всего города, многие — со сложными случаями. Когда у лечения есть результат, врач скромно про себя радуется, благодарности не ждет — они бывают редко. Достаточно и того, что пациент больше не приходит — значит, здоров.«Врач очень хорошая, мы уже третий раз у нее. Она нам прописала очки, они нам, на самом деле, очень помогли, зрение улучшилось. Сейчас третий раз идем — посмотрим, что она скажет».Нина Викторовна — одна из 20 финалисток конкурса. Подсчет голосов уже идет. Итоги подведут 3 марта...