| | 20 врачей претендуют на звание самого "народного" медика Новосибирской области
Социум

20 врачей претендуют на звание самого "народного" медика Новосибирской области

20 врачей претендуют на звание самого \"народного\" медика Новосибирской области
Ольга Дурных, корреспондент: «Конкурс “Спасибо, доктор!” принципиально отличается от других профессиональных конкурсов тем, что здесь врача номинируют сами пациенты. Как правило, доктор и не знает, кто из больных выдвинул его кандидатуру, но, тем не менее, ему очень приятно».Вот и Нина Александрова гадает, кто сделал ей такой сюрприз. На маленькие шалости способен почти каждый ее пациент: Нина Викторовна — детский офтальмолог. Ее кабинет — храм терпения и внимания, ведь иногда диагноз надо поставить тому, кто о себе пока только гукает.Нина Александрова, врач-офтальмолог: «Мы работаем с детьми довербального возраста, которые еще не умеют разговаривать. Надо уметь по объективным данным сориентироваться, а иногда и доказать родителям, что уже в год, например, ребенку нужны очки. Бывают такие ситуации».Успокоить ребенка, разъяснить родителям — будто уметь говорить на двух разных языках. У Нины Викторовны получается.Полина Болотенко, медицинская сестра: «Я с ней работаю уже 13 лет, 14-й год — с момента, как я пришла в отделение. Очень спокойная. Вот чтобы за 13 лет она хоть раз кричала и была грубой с пациентом — такого нет».Нина Александрова, врач-офтальмолог: «На меня оказало влияние мое детство, когда только доктор-офтальмолог защищал меня от родителей. Он говорил — не то что бы ребенок читать не хочет, а у него есть проблемы и его надо лечить. И мне это в свое время запало в душу».В очереди к доктору Александровой — ребятишки со всего города, многие — со сложными случаями. Когда у лечения есть результат, врач скромно про себя радуется, благодарности не ждет — они бывают редко. Достаточно и того, что пациент больше не приходит — значит, здоров.Вера Кандалова: «Врач очень хорошая, мы уже третий раз у нее. Она нам прописала очки, они нам, на самом деле, очень помогли, зрение улучшилось. Сейчас третий раз идем — посмотрим, что она скажет».Нина Викторовна — одна из 20 финалисток конкурса. Подсчет голосов уже идет. Итоги подведут 3 марта...

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