Куйвашев наградит Игоря Алтушкина и его жену

Список отмеченных главой региона свердловчан есть в распоряжении ЕАН.Первый в перечне — председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин, второе место — у его жены Татьяны, члена совета директоров компании.Бизнесмену планируется вручить регалии звания «Почетный гражданин Свердловской области», которое было присвоено ему еще в прошлом году.Татьяна Алтушкина награждена региональным знаком отличия «Жизнь во благо».Также среди поощренных различными наградами и знаками отличия — Олег Медведев (вице-президент РМК, «За заслуги перед Свердловской областью» III степени), гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов («Почетный гражданин Свердловской области»), гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский («Жизнь во благо»).В списке — легендарный свердловский чиновник-градостроитель Владимир Букин («Почетный гражданин Свердловской области», посмертно), главный тренер ХК «Автомобилист» Владимир Крикунов (благодарность президента РФ), любимец свердловских журналистов, главный синоптик региона Галина Шапоренко отмечена званием «Заслуженный метеоролог Российской Федерации»...