\"Красноярскэнергосбыт\" открыл выездной офис обслуживания клиентов

«Красноярскэнергосбыт» (входит в группу «РусГидро») совместно с ПАО «Сбербанк» открыл первый выездной пункт обслуживания клиентов в отделении банка, расположенном в Советском районе Красноярска по адресу: ул. Тельмана, 28 В.Клиенты «Красноярскэнергосбыта» смогут получить консультации по всем вопросам энергоснабжения, уточнить информацию о состоянии лицевого счета, подать заявление или документы на заключение договора.Специалисты энергосбытовой компании предложат потребителям подписаться на получение квитанций и уведомлений по электронной почте, передать показания за электроэнергию или получить акт сверки, а также оплатить потребленную электроэнергию или взнос на капитальный ремонт через банкоматы, кассы или с помощью сотрудников Сбербанка подключить автоплатеж.Выездной пункт обслуживания оборудован всей необходимой оргтехникой и обеспечен доступом к биллинговой системе — программному комплексу, осуществляющему учет объема потребляемых услуг, а также расчет денежных средств.Первый опыт такого формата обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» состоялся в январе. Тогда за консультациями к специалистам энергосбытовой компании обратилось более 30 человек. Основные вопросы обратившихся — передача показаний приборов учета, сверка расчетов и оформление документов.В феврале выездной пункт обслуживания клиентов будет работать с 14 до 28 февраля с 9:00 до 18:00. График работы в остальные месяцы сформируют исходя из анализа работы мобильного офиса в феврале.«Удобство и экономия времени — важнейшие факторы, на которые мы ориентируемся в работе с нашими клиентами. Так появилась идея создания выездного пункта обслуживания — совместный проект компании “Красноярскэнергосбыт” и нашего партнера ПАО “Сбербанк”, — рассказывает исполнительный директор ПАО “Красноярскэнергосбыт” Олег Дьяченко. — Первый офис такого формата не случайно появился в самом большом и многочисленном районе города — Советском. Мы предлагаем нашим клиентам не тратить время на дорогу до абонентского участка, а решать все вопросы, касаемые энергоснабжения, в отделении банка».Если новый формат обслуживания клиентов будет успешным, подобные выездные пункты появятся и в других районах города, подчеркивают в Красноярскэнергосбыте...