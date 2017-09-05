\"Даю слово, я изменюсь!\"-Торегали попросил прощения у народа

После скандала в Павлодаре артист стал резко терять свою популярность. Его перестали звать на концерты, а радиостанции и вовсе отказались ротировать его песни.Чтобы спасти ситуацию и вернуть былую славу, исполнителю ничего не оставалось, как обратиться к поклонникам: «Даю слово, я изменюсь. Я стану лучше и добрее!».Напомним, Торегали Тореали нагрубил пожилому мужчине во время своего концерта. Артист сначала пожаловался зрителям на свою тяжелую судьбу, а потом и вовсе принялся выгонять посетителей«Я что, рассказываю о моих личных проблемах, разве я рассказываю про свой кредит? Если вы не рады, пожалуйста, можете выходить, я не обижусь. Я никого не заставляю приходить на свои концерты, не нравится — выходите», — сказал певец зрителям...