| | "Даю слово, я изменюсь!"-Торегали попросил прощения у народа
Социум

"Даю слово, я изменюсь!"-Торегали попросил прощения у народа

\"Даю слово, я изменюсь!\"-Торегали попросил прощения у народа
После скандала в Павлодаре артист стал резко терять свою популярность. Его перестали звать на концерты, а радиостанции и вовсе отказались ротировать его песни.Чтобы спасти ситуацию и вернуть былую славу, исполнителю ничего не оставалось, как обратиться к поклонникам: «Даю слово, я изменюсь. Я стану лучше и добрее!».Напомним, Торегали Тореали нагрубил пожилому мужчине во время своего концерта. Артист сначала пожаловался зрителям на свою тяжелую судьбу, а потом и вовсе принялся выгонять посетителей

«Я что, рассказываю о моих личных проблемах, разве я рассказываю про свой кредит? Если вы не рады, пожалуйста, можете выходить, я не обижусь. Я никого не заставляю приходить на свои концерты, не нравится — выходите», — сказал певец зрителям...

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