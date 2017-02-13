| | Хабаровчане на этой неделе будут меньше работать
Социум

Хабаровчане на этой неделе будут меньше работать

Хабаровчане на этой неделе будут меньше работать
Жители Хабаровского края на этой неделе отдохнут больше — пятница, 23 февраля будет нерабочим днем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Роструд.В дополнительный выходной в России отметят государственный праздник — День защитника Отечества. Таким образом, отдыхать все, кто обычно работает 5 дней в неделю, будут 3 дня — 23, 24 и 25 февраля.Кроме того, по закону, продолжительность рабочего дня в четверг, 22 февраля, который предшествует нерабочему праздничному дню, должна быть сокращена на один час.В следующий раз жители региона отдохнут дольше обычного уже через две недели в честь 8 марта — последним рабочим днем станет среда. Подробный календарь праздничных дней года ранее публиковало ИА «Хабаровский край сегодня»...

Еще по теме

Красноярцев ждут 3-дневные выходные

Красноярцев ждут 3-дневные выходные

Сегодня, 05:56
Читать
Роструд напомнил о количестве выходных дней на следующей неделе

Роструд напомнил о количестве выходных дней на следующей неделе

13-02-2017, 12:18
Читать
В Роструде напомнили о графике выходных на следующей неделе

В Роструде напомнили о графике выходных на следующей неделе

13-02-2017, 11:32
Читать
Повезло: украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня

Повезло: украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня

11-10-2016, 13:53
Читать
На этой неделе украинцев ожидает затяжной уикенд

На этой неделе украинцев ожидает затяжной уикенд

10-10-2016, 15:16
Читать
Как будут отдыхать жители Башкирии в феврале-марте 2016 года

Как будут отдыхать жители Башкирии в феврале-марте 2016 года

15-02-2016, 10:27
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail