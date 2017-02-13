Хабаровчане на этой неделе будут меньше работать

Жители Хабаровского края на этой неделе отдохнут больше — пятница, 23 февраля будет нерабочим днем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Роструд.В дополнительный выходной в России отметят государственный праздник — День защитника Отечества. Таким образом, отдыхать все, кто обычно работает 5 дней в неделю, будут 3 дня — 23, 24 и 25 февраля.Кроме того, по закону, продолжительность рабочего дня в четверг, 22 февраля, который предшествует нерабочему праздничному дню, должна быть сокращена на один час.В следующий раз жители региона отдохнут дольше обычного уже через две недели в честь 8 марта — последним рабочим днем станет среда. Подробный календарь праздничных дней года ранее публиковало ИА «Хабаровский край сегодня»...