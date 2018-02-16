Мама хочет помочь Алене Савкинй зацепиться на проекте

Татьяна Владимировна Григорьевская, больше известная как «мать Рапунцель», или просто «Рапунцель-старшая», мчит на всех парах в столицу. Журналу телепроекта мадам сообщила, что хочет забрать Ольгу Рапунцель домой. По мнению дамы, будущая внучка должна жить в нормальных условиях, а зять обязан работать и воспитывать ребенка, «как все нормальные люди». А еще мадам Рапунцель заявила, что и Рапунцель-младшей не место в «Дом 2». Дескать, не для того мы младшенькую отправляли на проект, чтобы она стала еще одной звездой… а тем более «брендом»… Дескать, настрадался главный бренд семейства в «Дом 2» – не дай бог никому! Так пусть хоть меньшую минует чаша сия. Правда, тут же добавляет примирительно, что младшая другая и, авось, не будет так все близко к сердцу принимать, как старшая.Ох не верю я матери брендов! Ни слову не верю! Да, в Москву она, возможно, прилетит. Но не для того, чтобы увезти дочерей на край земли. Владивосток, конечно, красивый город, но в Москве, пардон, «рубить бабки» как-то сподручнее. И мадам Рапунцель это понимает. Если она юную Ольгу благословляла на… весьма пикантные заработки в Интернете, то уж теперь, когда все это вылезло наружу, и дочь не только искупалась неоднократно в собственном непотребстве, но и успела утереться, теперь-то ей ничто не мешает не только благословлять, но и подсоблять по мере надобности. Вот она и подсобляет!Когда Ольга Рапунцель решила вернуться в «Дом 2», мадам Рапунцель примчалась, чтобы более красочно живописать преступления зятя. Неужели теперь, когда проект оплачивает старшей дочери квартиру и роды, а младшая вот-вот «забрендит» на горизонте «Дом 2» не хуже старшей, неужели эта расчетливая дама станет ставить девочкам препоны и радеть за тихие семейные радости? Вряд ли!А вот повод вернуться в столицу у мадам был. Пару дней назад в сети появились слухи, что Алена Савкина, т.е. Рапунцель-младшая, хочет уйти с проекта. Поговаривали, будто девушка не сильно желает позориться с Яббаровым. Якобы делала она это исключительно ради помощи сестре. Уход Ольги в декрет развязал несчастной руки, и она заговорила об уходе.У меня вопрос: для чего Татьяне Владимировне беспокоиться о судьбе младшей дочери на проекте, если та и сама готова была покинуть «беспокойное» место? Не для того ли, чтобы, напротив, не дать ей этого сделать?! Не верите?! Тогда почему Рапунцель-мать, как говорят, «переобулась в полете», и начала хвалить Яббарова? Дескать, она ни разу не против Ильи. Она всего лишь хотела предостеречь. «Моя дочь выбрала этого человека, а я просто ее предупреждаю, что Илья — непостоянный и неискренний. И если она уверена в этом человеке — ради Бога!» - заявила она журналу «Дом 2». Странно, не правда ли?! Старшей, которой было под тридцать, и которая мечтала побыстрее забеременеть и родить, она категорически не советовала, а младшей, которой всего 21, не только не препятствует, но и практически благословляет: «Ради Бога!»Одним словом, мадам Рапунцель летит подсобить и младшенькой зацепиться на хлебном месте. Но при этом, как и ее старшая дочь, врет искренне и самозабвенно, быстро забывает, что говорила раньше, а если прихватят, придумывает наиглупейшие «отмазы», в которые верит только она. Но верит и поклоняется мадам лишь одному «вескому аргументу»: деньгам!