| | Не смотря на измену Татьяны Мусульбес, Виктор Литвинов сделал ей предложение
Шоу-Биз и культура

Не смотря на измену Татьяны Мусульбес, Виктор Литвинов сделал ей предложение

Каждый раз, когда очередная недопара садится к полиграфологу из СВР (странно, что они его так свободно светят на всю страну) и к кучерявой малолетке, происходит один и тот же цирк. Вскрывается куча непристойной правды, тонны грязи, батальоны любовников и любовниц, гигабайты любовных переписок и прочих замечательных вещей. Вот и сегодня так.
Жвачные парнокопытные Невмельбесы, поспали полчасика на креслах у честных и неподкупных полиграфологов. Среди их заунывного бормотания сквозь сон, нашлась пара моментов, от которых они почти проснулись. Это измена Буренки, и тот с кем она вроде как изменила. Прибор также показал, что Таня Витю не любит. Далее для тех несчастных, кто сидел в зале устроили шоу «ткни пальцем в указанную кнопку», естественно, большинство ткнули на зелененькую. Странно, да?
Не смотря на измену Татьяны Мусульбес, Виктор Литвинов сделал ей предложение

Затем Мусульбесов кое-как разбудили, облив холодной водой. И Витя, под впечатлением от измены Тани, а также от того факта, что Буренка его не любит, достал из широких штанин колечко и розы, и промямлил зажигательное предложение выйти за него замуж. Таня изобразила радость (очень плохо) и ушла жевать розы. В общем, на каждом полиграфе, всегда все по одному сценарию: проверка, обнаружение измен и отсутствия любви, хэппи энд, и участие в конкурсе. Проектному конкурсу - проектные пары!
[Автор: Романовский]...

Еще по теме

Таня Мусульбес и Виктор Литвинов принимают поздравления от поклонников

Таня Мусульбес и Виктор Литвинов принимают поздравления от поклонников

16-01-2018, 20:21
Читать
Предложение для Тани Мусульбес

Предложение для Тани Мусульбес

30-12-2017, 21:01
Читать
Дом 2 последние слухи: Таня Мусульбес мечтает выйти замуж за олигарха

Дом 2 последние слухи: Таня Мусульбес мечтает выйти замуж за олигарха

3-02-2018, 15:57
Читать
Дом 2 последние выпуски: Таня Мусульбес мечтает выйти замуж за олигарха

Дом 2 последние выпуски: Таня Мусульбес мечтает выйти замуж за олигарха

2-02-2018, 00:02
Читать
Дом 2 последние новости: Таня Мусульбес мечтает выйти замуж за олигарха

Дом 2 последние новости: Таня Мусульбес мечтает выйти замуж за олигарха

1-02-2018, 22:20
Читать
Дом 2 последние сплетни: Таня Мусульбес мечтает выйти замуж за олигарха

Дом 2 последние сплетни: Таня Мусульбес мечтает выйти замуж за олигарха

2-02-2018, 06:35
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail