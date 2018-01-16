Не смотря на измену Татьяны Мусульбес, Виктор Литвинов сделал ей предложение

Каждый раз, когда очередная недопара садится к полиграфологу из СВР (странно, что они его так свободно светят на всю страну) и к кучерявой малолетке, происходит один и тот же цирк. Вскрывается куча непристойной правды, тонны грязи, батальоны любовников и любовниц, гигабайты любовных переписок и прочих замечательных вещей. Вот и сегодня так.Жвачные парнокопытные Невмельбесы, поспали полчасика на креслах у честных и неподкупных полиграфологов. Среди их заунывного бормотания сквозь сон, нашлась пара моментов, от которых они почти проснулись. Это измена Буренки, и тот с кем она вроде как изменила. Прибор также показал, что Таня Витю не любит. Далее для тех несчастных, кто сидел в зале устроили шоу «ткни пальцем в указанную кнопку», естественно, большинство ткнули на зелененькую. Странно, да?Затем Мусульбесов кое-как разбудили, облив холодной водой. И Витя, под впечатлением от измены Тани, а также от того факта, что Буренка его не любит, достал из широких штанин колечко и розы, и промямлил зажигательное предложение выйти за него замуж. Таня изобразила радость (очень плохо) и ушла жевать розы. В общем, на каждом полиграфе, всегда все по одному сценарию: проверка, обнаружение измен и отсутствия любви, хэппи энд, и участие в конкурсе. Проектному конкурсу - проектные пары!