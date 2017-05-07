| | Летом столицу Башкирии украсят более 260 тысяч цветов
Социум

Летом столицу Башкирии украсят более 260 тысяч цветов

Летом столицу Башкирии украсят более 260 тысяч цветов
«Высадка петуний и бархатцев на цветники осуществляется уже цветущими, в канун празднования Дня Победы 9 мая. Первая посадка начинается 6—7 мая на объектах, где традиционно проводят праздничные мероприятия — в Парке Победы, сквере 112 кавалерийской дивизии, парке Ленина», — рассказал начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ «Горзеленхоза» Максим Щербаков.В этом году жителей Уфы и гостей столицы порадуют новыми схемами посадки цветов. Отметим, что в «Цветах Башкирии» запланировали посеять около миллиона рассады цветов 40 наименований...

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