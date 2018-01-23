Илону Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном

[img]http://rusevik.ru/data:image/svg xml, [/img]

Об этом пишет The Washington Post.НовостьС ветерком по трубе: есть ли будущее у HyperloopРечь идет о предварительном разрешении, которые выдало Транспортное управление Вашингтона. Детали проекта пока неизвестны, однако в The Boring Company допустили, что под американской столицей может появиться станция для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop. Инициатором такого проекта в 2012 году выступил сам Маск.The Verge пишет, что Маск планирует связать скоростными поездами Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон. При этом свой проект он предложил и советнику президента Джареду Кушнеру, который дал «молчаливое одобрение».В октябре Маск опубликовал первое фото скоростного туннеля под Лос-Анджелесом.The Boring Company tunnel under LAПубликация от Elon Musk (@elonmusk) Окт 28, 2017 в 1:51 PDTВо время загрузки произошла ошибка...