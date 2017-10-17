\"Если получу двойку - сразу не увольняйте\", или Как Аксенов сдавал ЕГЭ

Ко взрослым, решившим испытать на себе единый государственный экзамен по русскому языку, присоединились глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместитель министра науки и образования РФ, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, а также министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончаров и глава Минфина РК Ирина Кивико. В результате и родители, и представители власти проходной бал набрали.Ровно в полдень главы крымских и федеральных ведомств заняли свои места за партами. Сергей Аксенов оказался за соседним столом с Сергеем Кравцовым. Именно этот экзамен дал старт акции по всей стране, поскольку Крым в этом году стал первой площадкой для проведения «Единого дня сдачи ЕГЭ родителями».«Акция стартует в Республике Крым, что очень символично, и в течение февраля пройдет в каждом регионе. В этом году добровольно решили сдать экзамен 75% выпускников, в следующем его будут сдавать уже все. Задача акции показать, что ЕГЭ — обычный экзамен и ничего страшного в его сдаче нет. Мы изменили структуру экзаменационных заданий, больше там нет тестов, введена устная часть по иностранным языкам, введено сочинение. Сегодняшняя акция призвана показать родителям, что процедура объективная, максимально прозрачная и все задания соответствуют школьному уровню», — рассказал Сергей Кравцов.Еще до начала экзамена Сергей Аксенов попросил в случае провала экзамена его «не увольнять».«У меня в школе была медаль, только в восьмом классе была четверка по русскому языку в четверти. Для меня самое сложное было — это знаки препинания и сочинения. С сочинениями мне всегда помогали родители, сегодня никто помогать не будет — я брошен на произвол судьбы. Надеюсь, с запятыми разберусь. Если получу двойку — сразу не увольняйте»Сергей АксеновПри этом он подчеркнул, что сам он готовился только морально, а вот крымские выпускники, по его словам, готовы полностью.«В этом году у нас будет 42 пункта приема ЕГЭ, в прошлом же было 27. Мы полностью готовы, наши ребята — сильны, как и наша система образования. В прошлом году у нас было пять “стобальников” (набравших наивысший бал — ред.)», — рассказал Сергей Аксенов.В этом году ЕГЭ проходит в новом формате: теперь задания попадают в аудиторию на диске, который помещен в специальный пакет со средствами защиты.«Будет применяться новая технология. В специальном пакете находится диск с зашифрованными заданиями. Прямо в аудитории задания будут распечатаны, сразу после экзамена результаты будут отсканированы, загружены в облако, обработаны. Никто не сможет на результаты повлиять», — пояснил Сергей Кравцов и продемонстрировал пакет для «родительского ЕГЭ».При этом он подчеркнул, что меры по борьбе со списыванием и подтасовкой результатов остаются прежними: список предметов, которые могут находиться на столе, строго ограничен, мобильные телефоны необходимо сдать. Кроме того, за теми, кто сдает ЕГЭ, наблюдает не только экзаменатор, но и сотрудник штаба. В каждой аудитории установлены веб-камеры, доступ к которым есть у специалистов.Для родителей экзамен длился полчаса вместо положенных 3,5 часов для выпускников. Уже после экзамена Сергей Аксенов признался — все задания выполнил.«Я выполнил все задания, но по итогу посмотрим. На пару вопросов правильно ответил — это точно. Ирина Валерьевна, а у вас двойка?», — обратился глава региона к министру финансов Республики Крым.«Пока не знаю, результатов еще нет», — со смехом ответила Ирина Кивико.Пока участники «родительского ЕГЭ» ждали результатов, глава Минобраза заверила: крымчане готовы к сдаче экзамена.«У детей появилась уверенность, плюс, зачастую внутренние экзамены ВУЗов сложнее, чем ЕГЭ. Кроме того, мы уже адаптировались, можем использовать опыт прошлогодних результатов», — сказала Наталья Гончарова.Министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова приняла участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Симферополе.Как выяснилось, все участники акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Республике Крым с заданиями справились. Правда, результаты каждый сдавший экзамен получит персонально, опубликованы они не будут. Но, как заверили в Рособрнадзоре, все участники прошли минимальную границу, и если бы учились в школе — получили аттестат.В прошлом году в Республике также проходила акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Тогда за парту вместе с папами и мамами выпускников села министр образования, науки и молодежи Наталья Гончарова. Как она призналась, перед экзаменом она очень нервничала...