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Социум

Социологи узнали, какие проблемы беспокоят крымчан

Социологи узнали, какие проблемы беспокоят крымчан
«Проблема номер один — низкие зарплаты. Это проблема, которая беспокоит больше всего, об этом сказали 13% опрошенных. На втором месте — уменьшение количества рабочих мест, сокращение (12%), на третьем — отрицательные изменения в сфере здравоохранения (7%), на четвертом — низкий уровень жизни (6%), пятом — отсутствие повышения пенсий (6%), шестом — не строятся и не ремонтируются дороги, мосты, переходы (6%). Есть и другие проблемы, но их называли меньше», — сказал Федоров на пресс-конференции, посвященной общественно-политической ситуации в Крыму накануне выборов президента РФ, которые пройдут 18 марта.При этом, согласно исследованиям, показатель социального самочувствия крымчан высокий: 88% довольны своей жизнью. В настоящий момент этот показатель в зоне максимальных значений за три года, добавил Федоров.Он также сообщил, что положением дел в республике в целом довольны 82% опрошенных, не довольны — 15%. При оценке динамики ситуации большинство (69%) заявляет о положительных изменениях, об отрицательных — лишь 4%, заключил гендиректор ВЦИОМ.Исследование проводилось в Крыму с 25 по 28 января. Метод исследование — телефонный опрос. В нем приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 и старше лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%...

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