Ипотечных каникул попросили дольщики Ростовской области

Предоставление ипотечных каникул, а также принятия ряд других мер, направленных на поддержку обманутых дольщиков, потребовали ростовчане, участвовавшие во II Всероссийском съезде обманутых дольщиков и пайщиков, который прошёл 17 февраля в Москве.Как сообщила «АиФ на Дону» пресс-служба Объединённой рабочей группы обманутых дольщиков (ОРГ) Ростовской области, сейчас люди, пострадавшие от участия в долевом строительстве, вынуждены ежемесячно отдавать банкам 20000–25000 рублей за несуществующие квартиры в недостроях. Поэтому одним из требований представителей донского края было предоставление ипотечных каникул.В съезде приняли участие более 30 человек из Ростовской области: представители ЖК «Европейский», «Баррикадная», «Мезенский», «Яблоневый сад», «Приазовье», «Паллацио» и многих других.Напомним, представители ОРГ надеются на помощь федеральных властей в решении своего вопроса. Обманутые дольщики уже неоднократно устраивали акции и голодовки, чтобы привлечь внимание донских чиновников к проблемам замороженных строек...