| | В Волгограде пронесут 80-метровый флаг России
Социум

В Волгограде пронесут 80-метровый флаг России

В Волгограде пронесут 80-метровый флаг России
Она проходит в рамках организованного Федеральным агентством по делам национальностей России проекта «Межнациональное движение ПроРФ».Как сообщили РИАЦ в пресс-службе областного комитета по делам национальностей и казачества, в мероприятии примут участие представители ФАДН России, облкомказачества, руководства Волгограда, активисты «Дома дружбы», руководители национальных общественных объединений региона, студенческий актив аграрного университета и другие. Организаторы эстафеты приготовили ряд важных и интересных патриотических мероприятий, направленных на укрепление дружбы между народами.Региональный этап эстафеты начнётся завтра, 20 февраля. В стенах аграрного университета в 13–30 начнется выставка «ПроГероев», на которой будут представлены портреты Героев нашей страны, отдавших свою жизнь за Родину. Откроет выставку вдова Героя России Дениса Ветчинова.Там же, в актовом зале в 14 часов студенты ВолГАУ и гости мероприятия смогут принять участие во встрече с известными людьми — фронтменами Всероссийской межнациональной эстафеты и обсудить ряд гражданских инициатив ПроРФ (ПроПаспорт, ПроФлаг), направленных на повышение уровня гражданского самосознания и популяризацию государственных символов Российской Федерации.В 15–00 эстафета завершится ключевым событием: масштабным флешмобом с 80-метровым флагом России в сквере напротив главного входа в здание аграрного университета. Также участники мероприятия вместе с известными людьми синхронно прочтут строки Гимна Российской Федерации.Эстафета охватывает 8 российских регионов: Республика Крым, Республика Татарстан, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха-Якутия, Псковская, Омская и Волгоградская области. Ожидается, что в ней примет участие более 20 тысяч человек.По вопросам участия обращаться к руководителю «Дома дружбы» Казбеку Фарниеву (89177235709)...

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