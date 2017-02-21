День защитника Отечества в Ростове-на-Дону 2018: программа мероприятий, где отметить праздник по-армейски

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Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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В метро Москвы станцию «Октябрьское поле» проверяют из-за угрозы взрыва
В Петербурге женщина умерла днём на остановке автобуса
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Сожительница полковника Захарченко требует «за беспокойство» 3 млн рублей
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В российском сегменте интернет-сети исчезают зеркальные сайты
Сокращение аптек — насколько это реально, высказали предположение в Национальной фармацевтической палате
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Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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