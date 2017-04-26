| | В Петербурге снижается число домов с неочищенными крышами
Социум

В Петербурге снижается число домов с неочищенными крышами

В Петербурге снижается число домов с неочищенными крышами
Государственная жилищная инспекция Петербурга отмечает снижение количества адресов с нарушениями, связанными содержанием придомовых территорий и очисткой крыш от наледи и снега, сообщается на сайте правительства города.17 и 18 февраля инспекция проверила работу управляющих организаций во всех районах Петербурга. Во время проверок нарушения были выявлены по 250 адресам — 29% от общего количества зданий. Есть основания для возбуждения 24 административных дел на общую сумму штрафных санкций более 1,5 млн рублей, управляющим организациям вручено 171 предписание для устранения нарушений.Меньше всего замечаний было в Приморском, Кронштадтском и Калининском районах, среди отстающих — Курортный, Центральный и Василеостровский районы. Результаты проверок направлены в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко...

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