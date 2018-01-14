В администрации Главы ДНР назвали подделкой указ о запрете выезда на Украину с 1 марта

архивДонецк, 20 фев – ДАН. Сообщения о запрете жителям ДНР выезжать на территорию Украины с 1 марта текущего года не соответствуют действительности и направлены на дестабилизацию ситуации в Республике. Об этом сегодня заявили в пресс-службе администрации Главы ДНР Александра Захарченко.«В социальных сетях и на ресурсах украинских средств массовой информации распространяется фальшивый указ Главы ДНР № 58 о запрете с 1 марта для граждан ДНР на три месяца выезда на территорию Украины. Официально заявляем, что данный указ является подделкой и предназначен для дестабилизации ситуации в нашем государстве», — отметили в пресс-службе.Там напомнили, что ранее Захарченко подписал указ № 363, который действительно ограничивает выезд на территорию Украины, но касается лишь некоторых категорий граждан, прежде всего должностных лиц органов государственной власти, прокуратуры, внутренних дел, военнослужащих. С документом можно ознакомиться на официальном сайте ДНР.«Никаких дополнительных распоряжений на этот счет руководством Республики не издавалось. Любые попытки распространения псевдоуказов Главы ДНР являются фэйками и несут исключительно провокационный характер», — резюмировали в администрации...