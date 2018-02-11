| | Свыше 200 боеприпасов выпущено украинскими силовиками по территории ДНР за сутки – СЦКК
Социум

Свыше 200 боеприпасов выпущено украинскими силовиками по территории ДНР за сутки – СЦКК

Свыше 200 боеприпасов выпущено украинскими силовиками по территории ДНР за сутки – СЦКК
архивДонецк, 20 фев – ДАН. Украинские подразделения за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР свыше 200 единиц различных боеприпасов. Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 214 единиц», — отметил он.Якубов уточнил, что под огонь украинских силовиков попали западная окраина Донецка, в частности — поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка, а также пригороды Горловки, Докучаевск и южные села Республики.Ранее сегодня в оперативном командовании ДНР сообщали об 11 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки. В результате обстрелов было повреждено два дома в селе Коминтерново на юге Республики...

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