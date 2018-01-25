Лобовое столкновение в Киеве: водителя вырезали из авто

Вчера вечером в Киеве на улице Березняковской Toyota протаранила ВАЗ. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«После происшествия, водитель Toyota скрутил номера и скрылся с места. Водитель автомобиля ВАЗ получил серьезные многочисленные травмы. Его вырезали из машины работники ГСЧС. В срочном порядке госпитализирован», — поделились в сообщении.На месте работала полиция, скорая и спасатели. Теперь правоохранители будут выяснять причины ДТП....