| | Лобовое столкновение в Киеве: водителя вырезали из авто
События

Лобовое столкновение в Киеве: водителя вырезали из авто

Лобовое столкновение в Киеве: водителя вырезали из авто
Один водитель скрылся с места ДТП.

Вчера вечером в Киеве на улице Березняковской Toyota протаранила ВАЗ. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«После происшествия, водитель Toyota скрутил номера и скрылся с места. Водитель автомобиля ВАЗ получил серьезные многочисленные травмы. Его вырезали из машины работники ГСЧС. В срочном порядке госпитализирован», — поделились в сообщении.

Читайте также: В Киеве столкнулись Skoda и Volkswagen: образовалась пробка

На месте работала полиция, скорая и спасатели. Теперь правоохранители будут выяснять причины ДТП.
Лобовое столкновение в Киеве: водителя вырезали из авто

Лобовое столкновение в Киеве: водителя вырезали из авто

...

Еще по теме

В Киеве Volkswagen влетел в отбойник

В Киеве Volkswagen влетел в отбойник

25-01-2018, 09:26
Читать
В Киеве Volkswagen на скорости влетел в столб: водителя вырезали из авто

В Киеве Volkswagen на скорости влетел в столб: водителя вырезали из авто

22-01-2018, 09:10
Читать
В Киеве Toyota врезалась в отбойник: водитель скрылся

В Киеве Toyota врезалась в отбойник: водитель скрылся

14-12-2017, 11:45
Читать
В Киеве водитель иномарки сбил велосипедиста и скрылся

В Киеве водитель иномарки сбил велосипедиста и скрылся

10-04-2017, 01:15
Читать
В Киеве водитель сбил инвалида на коляске и скрылся

В Киеве водитель сбил инвалида на коляске и скрылся

3-10-2016, 15:34
Читать
В Киеве

В Киеве "Мерседес” сбил пешехода и скрылся с места происшествия

16-12-2015, 15:00
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail