| | В Киеве автохам занял сразу три парковочных места
Социум

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места
Киевлян возмутило наглое поведение некоторых водителей.
В Киеве зафиксировали подвиг очередного героя парковки, которого сфотографировали сверху. Весьма красивый снимок опубликовал Сергей Ристенко, передает Киевские Ведомости со ссылкой на 44.ua.

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


Не факт, но вероятность высока.

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


Дроны - это круто.

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


Ему всего на пять минут, чего вы начинаете?

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


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В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


Позитив в негативе найден.

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


Нужен очень, очень большой Smart.

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


Ювелирная парковка.

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


Паркуйся как герой :)

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


Самый загадочный вопрос, пожалуй. Видимо, о баках?

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


Triggered!

В Киеве автохам занял сразу три парковочных места


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Внезапное объяснение. Насчет точности сказать сложно, но как версия пойдет.

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