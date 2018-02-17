В Киеве автохам занял сразу три парковочных места

В Киеве зафиксировали подвиг очередного героя парковки, которого сфотографировали сверху. Весьма красивый снимок опубликовал Сергей Ристенко, передает Киевские Ведомости со ссылкой на 44.ua.
Не факт, но вероятность высока.
Дроны - это круто.
Ему всего на пять минут, чего вы начинаете?
повар.jpg
Позитив в негативе найден.
Нужен очень, очень большой Smart.
Ювелирная парковка.
Паркуйся как герой :)
Самый загадочный вопрос, пожалуй. Видимо, о баках?
Triggered!
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Внезапное объяснение. Насчет точности сказать сложно, но как версия пойдет.
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