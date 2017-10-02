Участники группы «На-На» извинились за демонстрацию голых ягодиц после концерта

Позорный инцидент произошел на гастролях «На-На» в Красноярском крае. После выступления в поселке Красный Маяк артисты осматривали местные достопримечательности и записывали это на видео. Неожиданно парни приспустили штаны и пробежались с голыми попами в кадре. Далее их внимание привлек потрепанный указатель направлений и расстояний до разных городов. На одной из его табличек в названии города были стерты все буквы кроме четырех, которые образовали «соси». Шутка неизвестного вандала очень развеселила нанайцев.
Первоначально видео с голыми попами было опубликовано на соцсетевой страничке участника группы Владимира Политова. Вскоре он удалил это видео, но к тому времени подписчики уже успели скопировать и выложить позорный компромат на других сайтах. Жители Красного Маяка были очень возмущены выходкой приглашенных артистов и добились публичных извинений от группы...