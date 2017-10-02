| | Участники группы «На-На» извинились за демонстрацию голых ягодиц после концерта
Шоу-Биз и культура

Участники группы «На-На» извинились за демонстрацию голых ягодиц после концерта

Артисты раскаиваются и говорят, что их поступок неправильно поняли. Певцы группы «На-На» публично извинились за видео, в котором они светят своими голыми попами. По их словам, это было личное видео. Артисты просто хотели сохранить на память момент, как они бегут на морозе без трусов. То есть, свои пятые точки они показывали только сибирским морозам, а не каким-либо людям, которых задел этот поступок, пишет сайт life-dom2.su

Позорный инцидент произошел на гастролях «На-На» в Красноярском крае. После выступления в поселке Красный Маяк артисты осматривали местные достопримечательности и записывали это на видео. Неожиданно парни приспустили штаны и пробежались с голыми попами в кадре. Далее их внимание привлек потрепанный указатель направлений и расстояний до разных городов. На одной из его табличек в названии города были стерты все буквы кроме четырех, которые образовали «соси». Шутка неизвестного вандала очень развеселила нанайцев.
Участники группы «На-На» извинились за демонстрацию голых ягодиц после концерта

Первоначально видео с голыми попами было опубликовано на соцсетевой страничке участника группы Владимира Политова. Вскоре он удалил это видео, но к тому времени подписчики уже успели скопировать и выложить позорный компромат на других сайтах. Жители Красного Маяка были очень возмущены выходкой приглашенных артистов и добились публичных извинений от группы...

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