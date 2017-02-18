Трампа признали худшим президентом в истории США

Первое место в рейтинге сохранил Авраам Линкольн.Действующий президент США Дональд Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге американских лидеров по версии Университета Бойсе в штате Айдахо.Об этом сообщается на сайте университета.Отмечается, что в составлении данного рейтинга участвовали 170 членов Американской ассоциации политических наук. Экспертам предлагается оценить величие каждого президента по шкале от нуля до 100.Первое место в рейтинге сохранил Авраам Линкольн с результатом 95,03 балла. В тройке лидеров также оказались Джордж Вашингтон (92,59 балла) и Франклин Рузвельт (89,09 балла).Предыдущий президент Барак Обама занял восьмое место (71,13 балла), а Дональд Трамп набрал лишь 12,34 балла.Выход рейтинга приурочен к Дню президентов, отмечаемому в США в третий понедельник февраля в честь дня рождения первого президента Джорджа Вашингтона.Трамп пока не комментировал рейтинг, а лишь поздравил американцев с Днем президента у себя в Twitter.Have a great, but very reflective, President’s Day!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2018 г.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...