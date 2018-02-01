В Киеве мужчина «устроился на работу» таксистом и угнал машину

Киевлянин устроился на работу таксистом и угнал автомобиль. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.Полицейские выяснили, что 35-летний житель Печерского района через интернет нашел работу в службе такси. Он подделал паспорт и водительское удостоверение. Работодатель выдал ему авто Renault Modus для работы.После этого преступник скрылся. Его нашли полицейские, но машину мужчина успел продать за 800 долларов...