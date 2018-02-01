| | В Киеве мужчина «устроился на работу» таксистом и угнал машину
События

В Киеве мужчина «устроился на работу» таксистом и угнал машину

В Киеве мужчина «устроился на работу» таксистом и угнал машину
Мужчина подделал документы и устроился на работу таксистом.

Киевлянин устроился на работу таксистом и угнал автомобиль. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
Полицейские выяснили, что 35-летний житель Печерского района через интернет нашел работу в службе такси. Он подделал паспорт и водительское удостоверение. Работодатель выдал ему авто Renault Modus для работы.
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После этого преступник скрылся. Его нашли полицейские, но машину мужчина успел продать за 800 долларов...

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