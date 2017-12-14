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События

Смертельное лобовое столкновение в Киеве: новые подробности

Смертельное лобовое столкновение в Киеве: новые подробности
В автомобиле ВАЗ ехали отец с сыном.

Вчера в столице на Березняковской в Днепровском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской полиции.
Стало известно, что Toyota ехала в направлении Днепровской набережной. Иномарка вылетела на встречку, где и столкнулась с Жигулями. Из-за удара автомобили сильно повредились.

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Водителя ВАЗа сильно зажало в авто, его вырезали спасатели. Водитель Toyota после ДТП снял номера с машины и вместе с женщиной (вероятно, пассажиркой авто) скрылся с места аварии...

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