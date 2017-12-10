В Сумах женщина зарубила топором пенсионера

18 февраля около 14:00 в Сумах произошло жестокое убийство. Об этом сообщили в секторе коммуникации местной прокуратуры.К 66-летней местной жительнице в гости пришел 77-летний мужчина. А на следующий день труп пенсионера под простыней нашел зять женщины. На теле мужчины обнаружили около 10 ударов, нанесенных топором.«Что именно стало причиной убийства, и почему женщина не сообщила сразу о содеянном, а провела ночь с бездыханным человеком – выясняет следствие. Сейчас она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания, ей уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве, прокуратура готовит ходатайство о взятии ее под стражу», - поделились в прокуратуре...