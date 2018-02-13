Путин болен: в России началась массовая паника

Журналист Михаэль Туманн пояснил, почему россияне паникуют из-за болезни президента Российской Федерации Владимира Путина.В своей статье для газеты Die Zeit он заявляет, что граждане олицетворяют Путина со всей страной, и кроме него не видят альтернативы.“Исторический материализм сегодня заменен уверенностью в том, что альтернативы Путину не существует. Существует мнение, что именно это может привести путинскую систему к внезапному краху”, – отметил журналист.Также Туманн процитировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил: “Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет и России”.Иностранный журналист констатирует, сейчас если Путина долго не показывают по телевидению за штурвалом истребителя, у россиян паника – они боятся за всю Россию.Как сообщала Politeka ранее, болезнь Путина комментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В частности, он заявлял, что глава РФ отменил все публичные мероприятия из-за простуды. Хотя западные СМИ активно сообщали, что Путин может не довести до конца свою четвертую президентскую кампанию.Ранее российский бизнесмен и предприниматель Евгений Чичваркин заявил, что Путин готов “драпать в любую секунду” из Кремля.Источник: PolitekaПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...