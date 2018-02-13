| | Путин болен: в России началась массовая паника
События

Путин болен: в России началась массовая паника

Путин болен: в России началась массовая паника

Журналист Михаэль Туманн пояснил, почему россияне паникуют из-за болезни президента Российской Федерации Владимира Путина.
В своей статье для газеты Die Zeit он заявляет, что граждане олицетворяют Путина со всей страной, и кроме него не видят альтернативы.
“Исторический материализм сегодня заменен уверенностью в том, что альтернативы Путину не существует. Существует мнение, что именно это может привести путинскую систему к внезапному краху”, – отметил журналист.
Также Туманн процитировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил: “Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет и России”.
Иностранный журналист констатирует, сейчас если Путина долго не показывают по телевидению за штурвалом истребителя, у россиян паника – они боятся за всю Россию.
Как сообщала Politeka ранее, болезнь Путина комментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В частности, он заявлял, что глава РФ отменил все публичные мероприятия из-за простуды. Хотя западные СМИ активно сообщали, что Путин может не довести до конца свою четвертую президентскую кампанию.
Ранее российский бизнесмен и предприниматель Евгений Чичваркин заявил, что Путин готов “драпать в любую секунду” из Кремля.
Источник: Politeka

Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...

Еще по теме

Путин

Путин "приболел" и неожиданно отменил все публичные выступления

13-02-2018, 22:41
Читать
В Кремле сообщили о болезни Владимира Путина

В Кремле сообщили о болезни Владимира Путина

13-02-2018, 19:15
Читать
Журналист рассказал, почему уход Путина не спасет Россию

Журналист рассказал, почему уход Путина не спасет Россию

4-04-2017, 06:46
Читать
Чичваркин оценил вероятность Гааги для Путина

Чичваркин оценил вероятность Гааги для Путина

20-04-2016, 22:54
Читать
Путин убедил россиян в прелестях ада

Путин убедил россиян в прелестях ада

27-12-2015, 10:53
Читать
Путин уходит на каникулы

Путин уходит на каникулы

25-12-2015, 12:46
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail